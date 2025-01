Al Noi Lounge una serata tra suoni e sapori indiani

Musica e specialità gastronomiche indiane si sposano in riviera, dove prosegue la rassegna di musica dal vivo organizzata al Noi Lounge Music Club, per la direzione artistica di Fabio Nobile. Sabato sera, alle 20, sarà proposta una cena indiana vegetariana con musica tradizionale indiana e danza Odissi, per un’esperienza unica tra sapori, suoni e colori dell’India. La cena è a base di un menù speciale di autentica cucina indiana, preparato per offrire un viaggio tra i sapori più autentici di questa straordinaria cultura. L’atmosfera sarà arricchita dalla magia di musica e danza tradizionale, con l’esibizione di Shilpa Bertuletti, danzatrice di danza Odissi, Maurizio Murdocca, percussionista e suonatore di Tabla indiane, e Nicolò Melocchi, flautista di Bansuri e interprete di musiche tradizionali. Le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i posti telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale situato in viale Roma angolo lungomare Carducci di Cesenatico. La rassegna del Noi Lounge Music Club proseguirà poi la settimana successiva, con altri appuntamenti esclusivi e rigorosamente live, per la direzione artistica di Fabio Nobile.

Giacomo Mascellani