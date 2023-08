Al parco di Levante si consolida il gemellaggio con Domodossola

Cesenatico e Domodossola proseguono un originale gemellaggio attraverso la musica, che vede protagonisti artisti giovani e giovanissimi. L’appuntamento è stasera alle 21, al Parco di Levante di Cesenatico, dove si terrà il concerto dell’Orchestra Giovani Musicisti Ossolani di Domodossola. L’imponente formazione, composta da oltre 60 musicisti, terrà uno spettacolo ispirandosi a musiche tratte dalle più belle colonne sonore dei film e dei musical, musiche originali della Val d’Ossola e musiche del continente americano. L’esibizione si terrà all’aperto nello spazio adiacente la Casa colonica gestita dalla società del Centro sociale "Cesenatico Insieme", che offre questo grande concerto alla città di Cesenatico ed ai tanti turisti in vacanza al mare nei primi giorni di agosto. L’Orchestra dei Giovani Musicisti Ossolani è nata nel 2001 per volontà del maestro Alberto Lanza, il cui obiettivo era dare la possibilità ai musicisti in erba di fare la loro prima esperienza di musica d’insieme.

g.m.