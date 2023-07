Al parco Manzoni la musica reggae dei The Vibes

La musica reggae di The Vibes è protagonista della serata live che si terrà domani al Parco Manzoni di Cesenatico. La band proporrà un nuovo format di musica dal vivo che prevede il totale riarrangiamento di brani famosi di vario genere in chiave raggae, ska e rocksteady. The Vibes sono la cantante Giorgia Calabrò (ha vinto il premio internazionale "Un voce per l’Europa"), Riccardo Faedi alla chitarra, Andrea Calabrò alla batteria, Pietro Ancarani al basso, Stefano Giovannetti al sax e Michele Paci alle tastiere. Ingresso gratuito, info al 351 8481420.