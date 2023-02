Al Parco Poesia Pascoli partono attività didattiche per le scuole

Il Parco Poesia Pascoli propone attività didattiche rivolte alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie. Visite guidate, visite spettacolo e laboratori sono abbinabili per costruire percorsi formativi completi e di durata variabile in funzione delle diverse esigenze scolastiche. Le attività in presenza sono affiancate da iniziative culturali ed educative che si avvalgono di nuovi contributi multimediali. Per ogni proposta sono indicati la tipologia di attività, il luogo di svolgimento, la durata e la tariffa a partecipante. Il Parco Poesia Pascoli (nella foto Rosita Boschetti direttore del Museo accanto al camino della cucina della casa natale di Pascoli), è aperto da martedì a domenica e festivi. Orario dal 16 settembre al 15 giugno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Informazioni allo 0541 936070.

Il Parco Poesia Pascoli unisce idealmente i due luoghi del ricordo e della poesia di Giovanni Pascoli: la casa natale, oggi Museo Casa Pascoli, e Villa Torlonia, luogo in cui il padre del poeta amministrava i beni dei Torlonia, sede del Museo Multimediale. La casa natale di Pascoli è il luogo dell’infanzia spensierata e della giovinezza irrequieta del poeta. Il museo conserva ancora strutture e arredi originali, cimeli e fotografie, manoscritti e documenti autografi. A Villa Torlonia, cultura, innovazione e tecnologia si incontrano per valorizzare la poesia di Pascoli attraverso un percorso evocativo tramite scenografie digitali, videomapping, giochi di suoni e parole. Il percorso si snoda nelle antiche cantine della Villa, un tempo tenuta agricola, e prosegue fino al piano terra dove postazioni interattive offrono approfondimenti su aspetti storici, artistici e gastronomici.

Ermanno Pasolini