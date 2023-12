Al Rex ’Jeff Koons, un ritratto privato’

Questa sera alle 21, il Cinema Rex allestito nella sala ’Alberto Rognoni’ del Palazzo del turismo ’Primo Grassi’ di Cesenatico, propone la proiezione di una pellicola nell’ambito della rassegna in lingua originale con sottotitoli in italiano. La scelta è caduta su ’Jeff Koons. Un ritratto privato’, in cui il regista Pappi Corsicato svela uno degli artisti moderni più originali e controversi. I biglietti d’ingresso costano 7 euro (5 per gli under 14 e gli over 60). Il film sarà proiettato anche domani sera sempre alle 21. Le proiezioni proseguiranno nei giorni successivi, alternando i successi di oggi ai grandi classici.