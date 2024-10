Al ristorante Giuliano festa per i 37 anni di attività

Uno dei locali storici della riviera è stato il teatro di una serata evento unica, a cui hanno preso parte molti vip e professionisti romagnoli. Al ristorante Giuliano, sul porto canale di Cesenatico, che quest’anno ha tagliato il traguardo dei 37 anni di vita sempre sotto la stessa gestione, il patron Alessio Sassi (nella foto) ha organizzato davvero le cose in grande, per la presentazione dei nuovi piatti del menù invernale. Ad ogni partecipante lo staff del locale ha consegnato una scheda con i nomi delle nuove ricette e il giudizio da scrivere in forma anonima, dando un voto al sapore e un voto all’impiattamento. È stata una serata col botto, dove alla gastronomia sono stati abbinati musica selezionata dai dj e luci ad effetto sorpresa, con molti commensali che hanno fatto le ore piccole. Alla fine i piatti più gettonati sono stati le capesante gratinate con porcini freschi, gli antipasti caldi, il carpaccio di salmone alla rapa rossa, la tartare di scampi con gocce di Albana dolce, la polenta con ragù di gamberi, calamari, cozze e formaggio Scoparolo di Romagna, i filetti di Branzino ed i sardoncini croccanti con cipolla Tropea e salsa Rock-Hot, che hanno conquistato il pubblico. Nella tradizione impostata dagli anni ’80 dalla gestione della chef Liliana Succi e del marito Gabriele Sassi, oggi il figlio Alessio riesce a conservare le ricette marinare che hanno fatto il successo del ristorante Giuliano, inserendo nel menù anche delle valide proposte innovative. Alessio Sassi è titolare anche del negozio Giuliano Bottega nella zona Ponente di Cesenatico, dove propone le migliori ricette marinare anche da asporto, e recentemente ha inaugurato anche una succursale della bottega a Carpi, dove sin dai primi giorni ha riscontrato un buon successo.

g.m.