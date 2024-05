Al Rotary Club un team di esperti affronta ’Il senso della vita’

"Il senso della vita" è il tema affrontato nell’incontro organizzato dal Rotary Club Cesenatico Mare al Grand Hotel Da Vinci per un interclub con altri cinque club romagnoli, dove sono intervenuti lo scrittore e giornalista Sergio Barducci, il filosofo Diego Fusaro, il medico anestesista e rianimatore Luca Aiello e l’ex presidente della Camera Penale della Romagna Carlo Benini. Barducci ha presentato il suo libro ’Nel tuo silenzio’ in cui racconta la vera storia di un padre di famiglia che ha deciso di tenere a casa e accudire per 29 anni la moglie, purtroppo finita in uno stadio vegetativo in seguito ad un arresto cardiaco. Diego Fusaro ha legato l’argomento del fine vita ad alcuni passi del libro ’Il piccolo principe’, sulla relazione fra il protagonista e la volpe, per poi passare alla figura della rosa, che può essere la metafora della donna raccontata nel libro di Barducci.

Il dottor Luca Aiello ha dato informazioni importanti sui regolamenti all’interno del sistema sanitario riguardo questa delicata materia, ha toccato gli aspetti di come e quanto influiscono i traumi e le malattie sugli organi vitali, di quanto sia importante nei soccorsi la lotta contro il tempo, per poi evidenziare come il rapporto fra sanità e famiglie sia cambiato in meglio perchè è più umano. L’avvocato Carlo Benini è stato invece protagonista di un intervento che ha toccato gli aspetti legali, distinguendo tra fine vita ed eutanasia che sono due cose diverse, con una panoramica sulle leggi in Italia, la posizione dell’Unione Europea e la scelta di campo della regione Emilia-Romagna.

Nella foto: da sinistra Carlo Benini, Sergio Barducci, Diego Fusaro, Lalla Bertolozzi e Luca Aiello.

Giacomo Mascellani