Al Rotary si parla di arti marziali con Silvano Sintini

di Giacomo Mascellani

Cesenatico ospita una interessante iniziativa dedicata agli appassionati di arti marziali. L’appuntamento è domani sera alle 20, nel salone del Grand Hotel Da Vinci, dove il Rotary Club Cesenatico Mare presenta una conviviale sul tema ’Essere Samurai’, alla quale parteciperanno i maestri di ’Bujutsu’ Silvano Sintini da tutti conosciuto come ’Pucci’, Axel Arista, Michele Giacinto e Marco Briganti. Si parlerà anche dell’arte della leadership e si vedranno esibizioni accompagnate dalle musiche di Karsten Braghittoni, per un incontro che i rotariani hanno voluto aperto a tutta la cittadinanza. Gli interessati possono prenotare i posti al 347-9698830.

L’iniziativa offre l’occasione per conoscere un cesenaticense che ha raggiunto livelli altissimi nel mondo delle arti marziali. Pucci è infatti cintura rossa (che nel Bujutsu viene dopo la cintura nera e rappresenta appunto il massimo livello), ed è considerato uno dei più importanti maestri a livello nazionale. E ci anticipa quello che si potrà vedere e apprendere nell’incontro di giovedì sera: "Faremo delle dimostrazioni - dice il maestro -, per far capire cos’è l’arte marziale, come nasce e si sviluppa, attraverso le forme, per mostrare il movimento ed i motivi per i quali un samurai deve avere un bagaglio di esperienze così vasto".

Ed è su quest’ultimo aspetto che Pucci interverrà per trasmettere al pubblico i significati di questa specialità: "Il Bujutsu è una arte marziale che comprende vari stili che assieme compongono l’arte Samurai. È un mondo in cui sono fondamentali la conoscenza delle armi, l’uso delle mani, il respiro, l’allenamento del corpo e gli esercizi della mente. Tutto questo consente di raggiungere precisioni importanti nei colpi e nella gestione dell’istinto. Alla base di tutto nella nostra educazione c’è il mantenimento dell’umiltà, perchè dobbiamo porci sempre con il rispetto e mai con l’arroganza. Essere samurai è uno stile di vita, come modo di comprendere il mondo che sta attorno a noi".

Alla base di questo stile di vita c’è una pubblicazione di quattro secoli fa: "La nostra ’bibbia’ - prosegue Pucci - è ’Il libro dei cinque anelli’ di Miyamoto Musaschi scritto nel 1645, che viene letto e seguito anche dai più importanti top manager del mondo. Dobbiamo far comprendere che la violenza non centra nulla con le arti marziali. Quando combattiamo siamo guerrieri, ma la nostra filosofia di vita è un insieme di tante cose, innanzitutto è un’arte e non uno sport, ispirata al disegno, alla scultura, la poesia, la musica e altre espressioni, che noi abbracciamo e attraverso le quali abbiamo risposte importanti della quotidianità".