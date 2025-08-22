Al Savio torna la Tqq. Fari su Denzel Washington

Da questa sera tornano i venerdì del Savio: fino alla fine della stagione la cadenza delle attività settimanali dell’ippodromo del Savio sarà quindi: venerdì, sabato e martedì.

Nello specifico, entrando nel merito di ciò che attende gli appassionati nelle prossime ore, oggi il programma ruota attorno al Premio Gelati Algida corsa tris, quartè e quintè programmato come quarto appuntamento del cartellone, col via previsto alle 22.15.

A sfidarsi per l’occasione saranno 16 cavalli di cinque e sei anni impegnati sulla distanza del miglio: per quanto riguarda i pronostici della vigilia, Elixia e Roberto Vecchione potrebbero assumere il ruolo di lepri non semplici da raggiungere per i più attesi Et Gar con Giuseppe De Filippis, Eagle Men e Antonio Greppi, ma soprattutto Doge Spritz e Denzel Washington, rispettivamente condotti da Francesco Pettinari ed Antonio di Nardo.

La serata si aprirà alle 21 con un doppio chilometro riservato ai cavalli di tre anni con nove binomi al via e un buon numero di candidati alla vittoria, che spaziano dall’olandese di scuola Gocciadoro Pernod Boko guidato da Federico Esposito che è reduce da un convincente successo in Maremma, allo stimato Giglio Jet proposto con fiducia dai fratelli Pistone, per proseguire con Gladiatore Lou che Holger Ehlert affida a Roberto Vecchione e chiudere con Gran Bella Fi, allieva dei Lovera che si sta dimostrando in continuo progresso.

Alla seconda corsa, sarà la volta dei puledri, otto giovani speranze tutte già avvezze all’agonismo ad eccezione di Quick Tuesday, teutonica pedina del team Hollmann/Gambino che è reduce però da una convincente qualifica.

Alla terza, scenderanno in pista i gentlemen alle redini di nove cavalli di loro proprietà: Artiglio Lor in coppia con Lorenzo Ciappelloni e Antonio Boccino con Matteo Zaccherini sono i migliori esponenti del primo nastro, mentre tra i penalizzati Amely Pan con Michela Rossi e Certezza Grim con Andrea Orlandi sembrano in grado di recuperare il gap e competere per il primato.

La quinta corsa sarà una prova per quattro anni dalle rilevanti individualità, nella quale si segnala il ritorno in Romagna con la vittoria nel mirino di Fiorella Jet, che troverà però sul suo percorso Frank Bieffe con Manuel Pistone, Fashion Glory guidata da Roberto Vecchione e Forever, proposta targata Lorenzo Baldi.

La sesta, ’Premio Memorial Nives Gridelli’ è invece una corsa per tre anni dalla brillante caratura, con lo svedese Catcherintherye da osservare con attenzione fin dal riscaldamento. In alternativa ci sono Guernica Lj affidata a Federico Esposito e la veloce Genny Jet guidata da Manuel Pistone.