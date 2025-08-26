Al setaccio le stazioni ferroviarie. Due ragazzi pizzicati con l’hashish

I luoghi dove sono segnalate presenze di persone sospette, continuano ad essere monitorati dal Posto estivo di polizia di Cesenatico. Fra questi luoghi ci sono le stazioni ferroviarie, i parcheggi di sosta dei caravan a ridosso della Statale Adriatica e nella zona dell’Iper Rubicone di Savignano Mare. Due giovani turisti 18enni provenienti da Milano, sono stati pizzicati con una dose di hashish, che uno dei due teneva dentro un pacchetto di sigarette. Per questo motivo il ragazzo è stato segnalato alla Prefettura di Milano come assuntore di sostanze stupefacenti. Un altro 18enne, un tunisino diventato da poco maggiorenne, è stato invece denunciato perché clandestino. Durante lo scorso fine settimana, sui territori di Cesenatico, Gatteo, Savignano a Mare e San Mauro Mare, la polizia ha organizzato 22 posti di controllo istituiti dalle volanti, controllando oltre 100 veicoli e 280 persone. Tra le violazioni sono da segnalare i sorpassi della striscia longitudinale di mezzaria sulla Statale Adriatica, da parte di automobilisti provenienti da Rimini in direzione Ravenna, che svoltano nei supermercati. Questo è un fatto grave, visto che in precedenza per queste infrazioni ci sono stati anche incidenti mortali. In questi casi nei confronti di ogni trasgressore, oltre alla multa di 42 euro, scatta la decurtazione di due punti sulla patente di guida. Nella giornata di domenica molti poliziotti sono stati impegnati sul territorio per il maltempo e interventi per rami spezzati, ma non ci sono state particolari criticità. In questa ultima settimana di agosto, il Posto di polizia di Cesenatico continua a tenere alta l’attenzione nei punti critici, insistendo nei controlli nelle aree delle stazioni ferroviarie e luoghi frequentati da persone che possono essere legati a furti e spaccio di droga.