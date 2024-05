Al supermercato senza soldi. Pagamenti digitali in aumento: "Anche per spese di 10 euro"

La provincia di Forlì Cesena è nona a livello nazionale in relazione all’aumento dell’utilizzo dei pagamenti elettronici per la spesa effettuata nei negozi di generi alimentari, che siano catene di supermercati o piccoli punti vendita sotto casa. La crescita registrata dalle nostre parti tra gennaio e marzo del 2024 risulta in effetti essere del 67%. Il dato, rilevato dall’Osservatorio Alimentari Cashless di SumUp, è il chiaro indice di una tendenza in forte radicamento, come conferma pure chi nel mondo della vendita dei generi alimentari ci lavora. "I contanti sono ormai residuali – commenta Vanni Zanfini, della Conad di Case Finali - visto che i pagamenti elettronici sono ormai ampiamente sdoganati in tutte le fasce di età della clientela. E che non si venga a dire che chi ha qualche anno in più è rimasto indietro: non è affatto così e anzi, spesso sono proprio gli anziani a mostrare forte interesse verso i ‘tempi che cambiano’. D’altra parte utilizzare bancomat piuttosto che carte di credito o tessere fedeltà del supermercato, è pratico, sicuro ed evita di esporsi a rischi uscendo di casa con significative somme di denaro".

Niente monetine di resto, non c’è il rischio di temere scippi o borseggi, le transazioni vengono saldate in un attimo e i pagamenti rimangono tracciati. "Non si torna indietro da questa tendenza – aggiunge Zanfini – ed è giusto che sia così. Ovviamente da parte nostra continuiamo ad accettare ogni tipo di pagamento, ma basta trascorrere un po’ di tempo alle nostre casse per rendersi conto che il contante si è fortissimamente ridotto".

Detto dei ‘nonni’, chiaramente l’impatto delle nuove generazioni ha contribuito a segnare in maniera importante la svolta. "Ormai si va ben oltre la carta di credito e il bancomat. Ci sono i cellulari e gli smartwatch che inviano impulsi istantanei e che certamente rappresentano un ulteriore passo avanti in termini di funzionalità. In questo campo ragazze e ragazzi si muovono con grande disinvoltura".

I dati dell’Osservatorio Alimentari Cashless di SumUp, indicano che nel primo trimestre del 2024, la crescita dei pagamenti con carta si è riscontrata soprattutto tra gli acquisti più piccoli: il 38,8% delle transazioni digitali ha infatti valore inferiore a 10 euro, mentre il 29,7% sotto i 20 euro e il 14,5% è compreso tra 20 e 30 euro; al contrario, meno del 7% degli importi supera i 50 euro. Lo ribadisce lo stesso Zanfini: "Non è questione della cifra da saldare, ma dell’approccio scelto: anche semplicemente una bottiglia di latte spesso viene pagata con le carte. Normale, il principio e i vantaggi sono i medesimi".

Un’analisi del trend arriva anche da Umberto Zola di SumUp che ha seguito l’analisi a livello nazionale: "Abbiamo osservato come la tendenza del pagamento senza contanti nei negozi di alimentari – è la sua riflessione - accompagni le nuove esigenze e le nuove abitudini dei consumatori, con una diminuzione dello scontrino medio digitale e un’alta percentuale di pagamenti elettronici: la carta si usa non soltanto per la spesa nel carrello ma, soprattutto, per acquisti piccoli e quotidiani da pagare in cassa rapidamente o nei supermercati di prossimità e negozi di quartiere".