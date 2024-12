Al teatro Bogart cala il ’Sipario’ sulle vecchie attrici

Domani alle 21, al teatro Bogart di S.Egidio, il laboratorio teatrale "Miserie e nobiltà" dell’associazione culturale Corte delle Arti, porterà in scena "Sipario" per la regia di Angela Bocchino e Rossella Mastore. La pièce si svolge a Le quinte, casa di riposo e di beneficenza per vecchie attrici ormai dimenticate, che si ritrovano a condividere, fra rimpianti e ripicche, gelosie e vecchie ruggini, situazioni divertenti e drammatiche, il racconto di splendori ormai lontani e l’inesorabile scorrere del tempo. Info 393.9791134.