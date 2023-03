Al teatro Comandini la fiaba di Edipo per bambini e adulti

Un fine settimana dedicato ai bambini. Tornano gli appuntamenti di Puerilia, le giornate dedicate ad arte e infanzia curate da Chiara Guidi al teatro Comandini di Cesena. Oggi alle 17 e domani alle 17.30 va in scena ’Edipo. Una fiaba di magia’, storico spettacolo di Chiara Guidi e Vito Matera. Una fiaba di magia, per bambini dai 7 anni, ispirata al mito di Edipo, che affronta gli enigmi della sfinge e si immerge in un mondo sotterraneo. Per arricchire l’offerta, è in programma domani alle 16 anche una lezione di musica per gli adulti - aperta a tutti in forma gratuita – tenuta dai bambini del Piccolo Coro Angelico di Bologna.