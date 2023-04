Al Teatro Comploy di Verona in scena Gianfranco e Giulia Gori

Gianfranco Gori e la figlia Giulia (nella foto) sono stati invitati al Teatro Camploy di Verona per la finale della 6ª edizione del contest musicale ’Giulietta loves Romeo’. Lui come conduttore e lei come ospite musicale e madrina. Il maestro Giulia Gori eseguirà la sigla d’apertura, il tema di Giulietta ’Juliet’s Theme’, scritta dal maestro Angelo Valsiglio, patron della manifestazione organizzata da Siae, Manon, Astral music con il patrocinio del Comune di Verona.

Valsiglio già noto al grande pubblico come produttore e talent scout, scoprì e lanciò Laura Pausini portandola al successo e alla vittoria del festival di Sanremo. 18 finalisti in gara provenienti da tutt’Italia, la serata sarà condotta da Gianfranco Gori affiancato da Ilenia DeSena, volto noto ai telespettatori dei programmi sportivi dei canali Sky, che riprenderà la serata.

La sigla di chiusura sarà ’Juliette and Romeo’ scritta da Gianfranco e Giulia Gori sempre eseguita per piano solo. Dice Gianfranco Gori: "Siamo felicissimi di calcare nuovamente le tavole del palco del Teatro Camploy, in un clima di apertura e di rilancio dello spettacolo. Ringrazio il patron e tutta l’organizzazione per averci invitato a far parte del Team". Conclude Giulia Gori già vincitrice del premio ’Giovane Talento’ e ’Young Master’ delle prime edizioni: "E’ sempre un grande piacere tornare a Verona, la città degli innamorati e dare un contributo a questo talent di caratura nazionale. Ricordo le mie prime partecipazioni con emozione ed è un privilegio esser parte della squadra artistica".

e. p.