Al teatro Petrella di Longiano sboccia la danza di Elia Pangaro

’Il mio corpo è fatto di vetro. Più mi allontano e meno sembra vero’. Sono memorie di un corpo che si sente fragile, pieno di crepe, quelle che ispirano il lavoro di Elia Pangaro performer, coreografo e artista interdisciplinare, che domani alle 19 presenta al teatro Petrella di Longiano il suo nuovo lavoro My body is made out of glass, al termine della residenza artistica iniziata lo scorso 28 aprile nell’ambito del progetto di accoglienza e residenza per creazioni Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi.

Giunto alla decima edizione, il percorso Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi è condiviso da teatro Petrella di Longiano e L’arboreto - Teatro Dimora di Mondaino | Centro di Residenza Emilia-Romagna nell’ambito della rete E’ BAL – palcoscenici per la danza contemporanea.

Al termine della prova aperta è previsto un momento di confronto tra artisti e spettatori dal titolo Il pane quotidiano. Moltiplicazione degli sguardi a cura di Francesca Giuliani. Info 0547 666008 oppure www.ilteatropetrella.it