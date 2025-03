Al teatro Petrella va tutto in ’Rovina’

Le varie sfaccettature dell’immaginario distopico domani sera si prendono la scena del teatro Petrella di Longiano. Nel secondo appuntamento della rassegna ‘Tra questa gente esiste un sentimento’ – curata dal collettivo Parini Secondo – dalle 21 saliranno sul palco diversi artisti legati dal tema di un futuro distorto, drammatico e opprimente. Per l’occasione il teatro verrà convertito in una sorta di postazione multimediale, in un mix inedito tra dimensione espositiva e cinematografica.

Si parte con il cortometraggio ‘Rovina’ dell’artista visivo Vladimir Bertozzi con le musiche live di Demetrio Cecchitelli. Il corto è descritto come un è un racconto sull’alterazione, la violenza e la crisi ecologica. Il documento d’archivio, la riproduzione televisiva e il video virale diventano lente possibile per osservare gli accadimenti contemporanei.

Segue ‘Hardly Working’ del collettivo ‘Total refusal’, composto da Susanna Flock Adrian Jonas Haim, Jona Kleinlein, Robin Klengel, Leonhard Müllner e Michael Stump. Al centro del loro progetto i personaggi secondari dei videogiochi, che utilizzano come metafora di un lavoro alienante e usurante, ripetuto in loop.

Dalle 22 ‘Stoned Soul Picnic’ del musicista sperimentale e artista visivo ‘MondoRiviera’ darà vita a un viaggio sonico, che porterà gli spettatori in un Olimpo alieno in cui umanoidi, strani diavoli e divinità aliene coesistono in una realtà alternativa cercando di sopravvivere.

Le porte del Petrella saranno aperte già dalle 19 quando si potrà accedere gratuitamente alla dimensione espositiva del programma della serata. Il ridotto del teatro ospiterà due installazioni: ‘Decaying devices and Digital Degradation’ di Filippo Zimmermann e ‘Fuck yeah, I’m videoing it’ di Konstanty Konopinski. I biglietti per gli spettacoli sono in vendita sul sito di Vivaticket e al Petrella.