Al via gli incontri del laboratorio ’Riattivamente’

Domani avranno inizio gli incontri del ’Laboratorio Riattivamente’, promosso da Amici di Casa Insieme, col Comune e dedicato a persone da 65 anni in sù con difficoltà di memoria. Saranno effettuate attività che stimolano le capacità cognitive (la memoria, l’attenzione, il linguaggio), la socialità e il benessere dei partecipanti, suddivisi in piccoli gruppi. Il Laboratorio, è aperto tutti i lunedì dalle 9.30 alle 11.30, da domani all’8 maggio. I posti sono limitati, la partecipazione è gratuita, necessaria l’iscrizione. Per partecipare chiamare il 320-6967089 il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13.

gi.mo.