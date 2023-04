Al via i laboratori di robot e pittura a Casa Bufalini

Robotica, fumetti, pittura e grafica. L’offerta primaverile di Casa Bufalini è alla portata dei piccoli utenti con una serie di laboratori rivolti agli studenti delle elementari e delle medie. Si tratta del corso di robotica educativa di livello intermedio ’Storie di robot, storie coi robot, sviluppato in tre incontri e rivolto ai bambini delle classi terze, quarte e qunite delle primarie e del laboratorio ’Crea un veicolo autonomo terrestre!’, dedicato alle ragazze e ai ragazzi delle medie e incentrato sulle tecniche di costruzione di robot e veicoli autonomi terrestri.

Tre appuntamenti, sempre di martedì, in programma il 9 e 23 maggio e 6 giugno. Due i turni: dalle 16 alle 17 con il laboratorio rivolto ai bambini delle elementari, seguito dalle 17 alle 18 dal corso per i ragazzi di scuola media. Ad accompagnare i piccoli ingegneri in erba, Simone Romagnoli di Criad Coding, il centro di ricerca e studi per l’informatica applicata alla didattica con sede a Cesena. La partecipazione al laboratorio di tre incontri ha un costo di 40 euro.

Al via lunedì 8 maggio, invece, un corso di pittura di secondo livello per bambini e ragazzi dai 7 agli 11 anni, in programma anche il 15 e il 22 maggio, dalle 16.30 alle 18 con gli esperti di Aps Progetto 11. La partecipazione al laboratorio di pittura ha un costo di 33 euro, comprensivo di tutti i materiali.

A Casa Bufalini arriva infine anche ’Grafica Supereroi!’, il corso di fumetto condotto da Raffaele Magnani con tavoletta grafica per i ragazzi delle scuole medie, anche senza esperienza. Gli incontri si terranno nei mercoledì 10, 17, 24 e 31 maggio dalle 16 alle 17.30, per disegnare gli eroi dei fumetti con i nuovi mezzi di disegno digitale su tavoletta grafica. Il corso di partecipazione al laboratorio è di 43 euro. Per informazioni e iscrizioni: [email protected]