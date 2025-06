Al via i lavori alla Media Arfelli. Investimento da 1 milione di euro

Sono iniziati i lavori per il consolidamento e l’adeguamento sismico della scuola media Dante Arfelli di via Sozzi, che saranno realizzati con un investimento di circa un milione di euro, derivante da fondi del Pnrr. L’appalto se lo è aggiudicato il Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro Ciro Menotti di Ravenna, con un ribasso in sede di gara dell’11,5 percento. Il consorzio ha indicato quale ditta esecutrice l’impresa Cams di Reggiolo, specializzata in adeguamenti sismici con l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. Il cantiere è stato consegnato, l’impresa è già all’interno della struttura e lunedì 30 giugno le operazioni entreranno nel vivo. I lavori da regolamento avrebbero avuto scadenza lo scorso marzo, con la possibilità sempre più concreta dell’arrivo di una proroga. L’attività didattica degli alunni per l’intero anno scolastico 2025-2026 sarà svolta all’ex scuola Saffi di recente ristrutturata, in modo da poter garantire maggiore velocità nei lavori e soprattutto per garantire la sicurezza agli studenti, alle famiglie ed al personale scolastico. Il sindaco Matteo Gozzoli sottolinea l’importanza del progetto: "Quello della Arfelli è un cantiere impegnativo che ci consentirà di riqualificare un istituto scolastico importante. Stiamo portando avanti un lavoro strutturale su tutti gli edifici scolastici del nostro territorio. Dopo la scuola elementare di Sala, la scuola di via Saffi e la nuova scuola di viale Torino, ora ci concentriamo sulla scuola media e sono già a bilancio i lavori sulla scuola elementare a tempo pieno di via Caboto e sulla scuola elementare di Villalta, oltre alla realizzazione del nuovo asilo nido in via Leone".

g. m.