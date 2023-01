Al via i mercatini tra cioccolato e cibi francesi

L’incontro-scontro tra dolce e salato in due appuntamenti che soddisfano i palati di tutti. Nel corso dei primi due fine settimana di febbraio piazza della Libertà ospiterà infatti due attesi eventi gastronomici. Si tratta della Festa del Cioccolato, che avrà luogo da venerdì 3 a domenica 5 febbraio, e del Mercatino regionale francese, che tornerà da venerdì 10 a domenica 12. Per l’iniziativa dedicata al cacao, si terrà in particolare una mostra mercato per la diffusione della cultura del buon cioccolato, ed attività didattiche, con la partecipazione di 22 espositori qualificati e maestri cioccolatai, che tornano in città dopo sei anni. Nel corso della festa del cioccolato particolare attenzione sarà dedicata all’arte artigiana della lavorazione del cioccolato che i maestri cioccolatieri si tramandano da padre in figlio e oggi arricchita dall’utilizzo delle moderne tecniche di lavorazione del prodotto. Negli stand allestiti in Piazza si terranno inoltre laboratori didattici dove i maestri cioccolatieri valorizzeranno il processo di lavorazione di questo prezioso prodotto.

Molto atteso anche il secondo appuntamento con gli espositori del Mercatino francese, già proposto lo scorso maggio e consistente nell’allestimento, in Piazza della Libertà e parte di Corso Garibaldi, di un’esposizione e offerta di qualificati e selezionati prodotti enogastronomici ed artigianali d’Oltralpe.

"Agli appuntamenti ordinari – commenta l’Assessore allo Sviluppo economico Luca Ferrini – si affiancheranno queste due manifestazioni che popoleranno piazza della Libertà per ben due weekend. Ampliando il calendario dei mercati e delle fiere vogliamo favorire e incentivare le manifestazioni finalizzate alla valorizzazione e allo sviluppo economico, sociale e culturale del Centro storico che nel corso dell’anno ospita eventi dedicati al commercio, alla socialità, alla cultura, ma anche mercati tematici e animazioni, con l’obiettivo di incrementare la visibilità della funzione commerciale, turistica e culturale del territorio. In più, siamo orgogliosi che la scelta degli operatori sia ricaduta ancora una volta a favore della nostra città e del suo piccolo centro".