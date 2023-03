Al via il concorso d’arte ’La Margherita d’Argento’

Appuntamento con l’arte e la pittura. Nel teatro della parrocchia di San Rocco in via Farini saranno esposte fino a domenica le opere degli artisti che partecipano al 45^ Concorso Nazionale di pittura, piccolo formato, grafica-acquerello, ’La Margherita d’Argento’, collegato anche al 42^ Trofeo Achille Medri, noto pittore cesenate prematuramente scomparso. Si tratta di una delle competizioni più longeve in Italia e gli artisti in gara provengono da varie regioni italiane, tra cui Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Abruzzi, Molise, Lazio, Campania, Sardegna, Umbria e Toscana.

La manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Cesena, costituisce da tempo una panoramica interessante delle ultime tendenze pittoriche del nostro Paese, mettendo a confronto stili e sensibilità diverse tra loro ed offrendo al pubblico cesenate un’opportunità unica di apprezzare la vasta gamma di espressività artistiche contemporanee. L’esposizione è visitabile tutti i giorni dalle 20.30 alle 23 (per altri orari contattare il 3387014278), sabato dalle 15 alle 18.30 e dalle 20.30 alle 23 e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17; a seguire avrà luogo la cerimonia di premiazione del concorso, ripresa da TeleRomagna.