Al via la designazione degli scrutatori per i seggi elettorali

Per le prossime elezioni amministrative ed europee dell’8-9 giugno è possibile essere reclutati come scrutatori. Gli iscritti all’apposito albo possono comunicare alla Commissione elettorale la propria disponibilità ad essere designati. Contestualmente, coloro che dispongono di un Isee inferiore o uguale a 10.000 euro, possono chiedere di essere inclusi nella quota riservata per condizione di difficoltà economica ed avere priorità al momento della designazione.

Gli scrutatori saranno impegnati: sabato 8 giugno (dalle 9 al termine delle operazioni di voto), domenica 9 giugno, dalle ore 7 al termine dello spoglio delle schede per le elezioni europee; lunedì 10 giugno, dalle ore 14 al termine dello spoglio delle schede per le elezioni amministrative. In caso di ballottaggio gli scrutatori saranno impegnati anche: sabato 22 giugno per la vidimazione delle schede; domenica 23 giugno per le operazioni di voto; e lunedì 24 giugno per le operazioni di voto e lo spoglio delle schede. Per trasmettere la disponibilità www.comune.cesena.fc.it/servizio/scrutatori-disponibilita/