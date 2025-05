Al via la sagra della Cantarella

A Gatteo Mare inizia oggi il primo dei due weekend della sagra della Cantarella. In totale sette giorni di gusto, tradizione e spettacolo in due weeknd: dall’1 al 4 e dal 9 all’11 maggio. L’evento è organizzato dall’associazione Uniti per Gatteo in collaborazione con il centro ricreativo culturale Giulio Cesare. La Cantarella è una specialità tipica romagnola, nata come cibo povero e preparata con ingredienti semplici come farina, acqua, latte e bicarbonato. Ogni famiglia custodisce la propria variante della ricetta, tramandata di generazione in generazione. Tradizionalmente cotta su una teglia arroventata sul fuoco a legna, la Cantarella è un dolce che richiama i sapori autentici di un tempo, simile ai pancakes anglosassoni o ai blinis russi. Piazza della Libertà ospiterà un’area coperta dove sarà possibile degustare i migliori piatti della tradizione locale: rane in umido, seppie con i piselli, trippa e fritto di pesce e le Cantarelle in numerose varianti, dalla versione classica a quelle farcite con Nutella, marmellata, miele, gelato e panna montata. Le prelibatezze saranno preparate dai volontari del centro culturale Auser Giulio Cesare, con il supporto di rinomati chef locali. Lo stand gastronomico sarà aperto tutte le sere dalle 18.30 e la domenica anche a pranzo dalle 12.30. Tanti gli spettacoli e attività per tutta la famiglia. Oggi alle 16 tradizionale concertone dedicato a Vasco Rossi con la band Roxy Bar; venerdì 2 musica beat e rock & roll con gli Zebra; sabato 3 ’Pirati da Strapazzo’ e cabaret di Sergio Casabianca; domenica 4 tributo ai Coldplay con i Cold Place. Ci saranno anche la mostra di auto d’epoca e gli Amadori Brothers.