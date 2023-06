Al via le domande del contributo per l’alloggio

I cittadini che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni a seguito dell’esondazione del fiume Savio e dei corsi d’acqua minori, o a causa di frane, e che hanno trovato un alloggio alternativo possono chiedere il contributo di autonoma sistemazione (CAS). La domanda va presentata entro il 30 giugno 2023 utilizzando il modulo pubblicato sul sito del Comune di Cesena (www.comune.cesena.fc.itcontributo-cas), che va compilato e consegnato direttamente all’Ufficio protocollo del Comune (presso il punto accoglienza dello Sportello facile), a partire da lunedì 5 giugno. In alternativa, è possibile: compilarlo, firmarlo e scansionarlo inviandolo tramite e-mail all’indirizzo pec [email protected] Per assistenza ci si può rivolgere allo Sportello Emergenza Alluvione (piazzetta dei cesenati del 1377, 1 - ingresso comunale lato Rocca) dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 13, giovedì fino alle ore 17. Gli importi previsti al mese sono di 400 euro per nuclei famigliari composti da una sola persona, 500 euro per 2 persone, 700 per 3, 800 per 4 e 900 per nuclei di 5 o più persone. Per tutte le informazioni contattare il numero 0547 603555, dalle 8 alle 18 fino a giovedì, e venerdì, sabato e domenica dalle 8 alle 13. Intanto la Regione ha annunciato un primo contributo di 5mila euro (in due tranche da 3mila e 2mila euro) per chi ha subito danni in casa. Nei prossimi giorni, sul sito del Comune, sarà disponibile anche il modulo per la richiesta. La prima tranche verrà liquidata già da luglio.