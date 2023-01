Al via le domande per gestire il ciclodromo

Il nuovo ciclodromo di Cesenatico avrà il primo gestore all’inizio della primavera. Mentre si stanno concludendo i lavori, che oltre ai percorsi riguardano la costruzione di un edificio con docce, servizi igienici e magazzino, il Comune ha pubblicato il bando per la gestione dell’impianto sportivo polivalente. Per la concessione non è dovuto alcun canone, anzi, sarà l’Amministrazione comunale a corrispondere al vincitore del bando un contribuito annuo di 30mila euro, anche perchè la gestione include parecchi impegni e responsabilità su un’area di nove ettari e mezzo situata a monte della vecchia Statale a Villamarina.

La concessione avrà una durata di 5 anni e sarà rinnovabile una sola volta per l’intera durata dell’appalto, a discrezione insindacabile dell’Amministrazione. Ciò significa che se la società sportiva vincitrice del bando tiene una buona gestione, potrà avere il ciclodromo per dieci anni. Il bando è rivolto a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali. Alla data di pubblicazione del bando sarà necessario che le associazioni o le federazioni abbiano avuto un’esperienza nell’ambito delle discipline del ciclismo per almeno 36 mesi dal 2017 al 2021, che abbiano esperienza nell’organizzazione di attività di avviamento allo sport per le categorie under 18 e che abbiano già sperimentato l’organizzazione di almeno due eventi sportivi di rilevanza regionale, nazionale o internazionale, oltre ad avere almeno 100 tesserati nell’ultimo triennio. Sono ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese purché tutti i soggetti raggruppati soddisfino i requisiti minimi di partecipazione.

In sede di bando, oltre all’offerta economica a base di gara, saranno valutate positivamente le proposte di gestione integrata e in collaborazione con federazioni nazionali ed enti riconosciuti dal Coni. Inoltre peseranno la proposta di organizzazione di grandi eventi di valenza regionale, nazionale e internazionale; i progetti destinati all’inclusività e allo sport per persone diversamente abili, l’attenzione ai piani di comunicazione, di marketing e al monitoraggio dell’andamento delle varie iniziative. Grande attenzione sarà rivolta anche al numero di giorni di apertura garantiti e al tal riguardo il Comune ne richiede almeno 200. Le domande dovranno essere presentate entro il 23 febbraio.

L’impianto sarà pronto per essere messo in funzione nel mese di marzo del 2023. L’investimento totale sul progetto è stato di oltre 1 milione e 300 mila euro, con il Comune che ha ricevuto un importante finanziamento del bando sport della Regione Emilia-Romagna pari 500 mila euro.

Il sindaco Matteo Gozzoli crede nel progetto: "Stiamo completando questa opera importante e strategica per lo sport e il turismo. I lavori, nonostante la difficoltà di reperimento dei materiali e gli aumenti dei prezzi, si stanno ultimando e in primavera apriremo il ciclodromo".

L’assessore allo sport Gaia Morara spiega le scelte sulla gestione: "Abbiamo scritto un bando per valorizzare la parte ciclistica che è preponderante, ma anche quella podistica e della pista di pattinaggio. Il gestore dovrà fare molto per i giovani e organizzare anche eventi di spessore nazionale ed internazionale".

Giacomo Mascellani