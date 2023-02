Al via le iscrizioni per il nido estivo ’L’Arcobaleno’

Ci sono buone notizie per i lavoratori stagionali e gli operatori turistici che hanno figli piccoli o molto piccoli. Infatti il Comune di Cesenatico ha aperto anche quest’anno le iscrizioni al nido d’infanzia estivo convenzionato con ’L’Arcobaleno’, che sarà attivo dal 2 maggio al 31 agosto. Il servizio sarà organizzato presso questa struttura situata lungo la via Cesenatico, dove oltre agli spazi interni c’è anche un giardino.

Il nido estivo si rivolge esclusivamente alle famiglie residenti nel territorio comunale di Cesenatico, in cui entrambi i genitori esercitino un’attività lavorativa adesso e che li tenga impegnati per tutta la durata dell’estate. La presentazione delle domande dovrà avvenire entro la mattina di lunedì 6 marzo e dovrà essere effettuata esclusivamente on line, accedendo con le credenziali Spid tramite la piattaforma disponibile sul sito internet del Comune. Nelle ultime stagioni sono state molte le giovani famiglie che hanno scelto di iscrivere i piccoli al nido estivo.

Discorso diverso per altri nuclei familiari. Per le famiglie con i figli più grandi che sono in età scolare, presto saranno invece comunicate le date del centro estivo, che in una sezione ospiterà i bambini che frequentano le scuole elementari e in un’altra invece i ragazzini più grandicelli delle medie fino ai 14 anni di età.

g.m.