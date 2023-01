Al via martedì la raccolta di rifiuti nella Secante Tratto chiuso al traffico

Gli automobilisti maleducati purtoppo non mancano mai e, per arginare il problema, partiranno a breve gli interventi di pulizia lungo la Secante, in entrambe le direzioni. L’attività riguarderà la raccolta di rifiuti abbandonati dagli automobilisti. Martedì e mercoledì, dalle ore 9 alle 11,30, Anas insieme al Consorzio Formula Ambiente, attraverso la ditta esecutrice Il Mandorlo, in corrispondenza delle uscite 3 (Montefiore) e 4 della Secante di Cesena, eseguiranno alcuni interventi di pulizia, in entrambe le direzioni. Al fine di consentire un pieno e sicuro svolgimento dei lavori, nella fascia oraria indicata le due rampe saranno provvisoriamente chiuse al traffico. Il transito sarà consentito una volta terminate le operazioni.

L’attività riguarderà, come detto, la raccolta dei rifiuti abbandonati per strada dagli automobilisti. Generalmente, nel corso dell’anno sono diversi i momenti programmati di pulizia. L’ultimo intervento è stato concluso nel mese di agosto. Le operazioni di pulizia saranno eseguite da tre operatori e da una spazzatrice.

Nella foto: un’immagine della Secante.