Al via un corso per manager delle aziende sanitarie

Scade mercoledì 10 maggio il termine per iscriversi al nuovo Corso di Formazione manageriale per Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende ospedaliere e di altri Enti del S.S.N. edizione 20232024, organizzato in Ausl Romagna. Il corso è organizzato dall’Unità Operativa di Ser.In.Ar. CREAS (Centro di Ricerche e Studi nell’Ambito dei Sistemi Sanitari) e dall’Ausl Romagna, su mandato della Regione Emilia – Romagna, in collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna. Il corso consentirà, una volta acquisita la certificazione, l’inserimento nell’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie e degli altri enti.

L’iniziativa formativa si aprirà il 15 giugno 2023, a Rocca delle Caminate, con gli interventi di Luca Baldino, Tiziano Carradori, Gianluca Fiorentini, Carlo Lusenti, la presentazione del corso di Maurizia Rolli e la lettura di Robert Desmarteau (UQAM, Università del Québec a Montréal, Canada). Tra i docenti anche Riccardo Iacona e Giorgio Pacifici all’interno del modulo ‘Comunicazione e umanizzazione delle cure’, insieme alla dott.ssa Tiziana Rambelli (Ausl Romagna) e socia dell’Unione Giornalisti Scientifici Italiani.

Per eventuali informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: [email protected]