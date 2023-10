Al volante con tasso alcolico sei volte superiore

Una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e mare è intervenuta a Savignano sul Rubicone, in zona Rio Salto, dove un automobilista un 34enne ucraino domiciliato nel riminese, aveva perso il controllo della propria vettura, una Toyota Corolla, andando a sbattere contro il muretto di recinzione di una casa e proseguendo la marcia sul marciapiede fino a fermarsi un centinaio di metri più avanti. Non c’è stato nessun ferito ma solo danni per l’automobile. L’uomo è stato sottoposto al consueto test etilometrico ed è risultato avere un tasso alcolemico di 3 gl, cioè addirittura sei volte oltre il limite di legge. E’ stato ovviamente denunciato per guida in stato di ebbrezza, con revoca della patente e sequestro dell’autovettura.