Al volante sotto l’effetto di alcol e droga: tre denunciati

I Carabinieri di Cesena a conclusione delle attività svolte nel territorio comunale con lo scopo principale della prevenzione, hanno denunciato tre automobilisti chi per guida in stato di ebbrezza e chi sotto effetto di sostanze stupefacenti. In particolare una giovane, controllata alla guida di autovettura e sottoposta ad accertamento con alcoltest in dotazione, è risultata con un tasso alcolemico superiore ai 2 g/l.; un giovane, identificato alla guida di un’autovettura, risultando in evidente stato di alterazione verosimilmente riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti, ha rifiutato di sottoporsi ai previsti accertamenti sanitari; un uomo, alla guida di un’autov in verosimile stato di alterazione, ha perso il controllo della stessa, abbattendo un palo dell’illuminazione e danneggiando il muro di recinzione di una casa. A seguito di accertamento con alcoltest è risultato con un valore alcolemico superiore a 1,5 g/l. Per tutti e tre gli automobilisti sanzionati è scattato il provvedimento del ritiro della patente di guida con successiva sospensione a cura della Prefettura di Forlì-Cesena mentre le autovetture, intestate a familiari o conoscenti, sono state affidate ai rispettivi proprietari. E ancora un uomo, in palese stato di alterazione, ha danneggiato con una mazza di ferro degli arredi esterni di un esercizio commerciale del centro cittadino. L’arma è stata sequestrata e l’autore denunciato per danneggiamento e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Inoltre, in occasione delle attività antidroga, 7 giovani sono stati sorpresi con dosi di hashish e segnalati alla Prefettura per uso personale di stupefacenti. Sequestrati una ventina di grammi della sostanza. Il bilancio del servizio svolto ha comportato inoltre 8 contestazioni al codice della strada, 12 perquisizioni e ispezioni personali e veicolari, 187 persone identificate e 2 esercizi pubblici controllati. I servizi proseguiranno anche nelle prossime settimane, con servizi ad hoc su tutto il territorio.

Ermanno Pasolini