Alan Gattamorta, nuova raccolta di 20 acrilici su carta

Sul sito antologico www.alangattamorta.it, il pittore Alan Gattamorta di Cesenatico presenta una nuova rassegna di 20 acrilici su carta, titolata "Al Bar". L’artista romagnolo propone una selezione di opere recenti, ispirata a persone e ambientazioni, riferite e descritte appunto in pubblici esercizi da lui visitati. In un’opera c’è una persona che si gusta un cono di gelato, in un’altra c’è un gruppo di persone e in un’altra ancora il soggetto è invece un cane bianco di piccola taglia. Sono tutti quadri ricavati da immagini che hanno colpito l’artista romagnolo. Visitabile on line sino al 24 dicembre.