Albanese di 36 anni preso con cocaina e arrestato

La droga continua ad essere uno dei principali problemi che impegna le forze dell’ordine sul territorio. Nel fine settimana una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di Cesenatico ha arrestato un 36enne di origini albanesi. Dopo essere stato pizzicato in strada con alcune dosi di cocaina pronte per essere spacciate, i militari hanno eseguito la perquisizione nell’appartamento del residence dove alloggiava, rinvenendo altra polvere, per un totale di circa 12 grammi. Il giudice ha convalidato l’arresto per detenzione e spaccio di stupefacenti, rimettendo in libertà il 36enne in attesa del processo.