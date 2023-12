Albergatori e balneari al cinema

Gli operatori di spiaggia e gli albergatori vanno al cinema assieme. Accade questa sera alle 21 al Cinema Rex nella sala ’Alberto Rognoni’ del Palazzo del turismo ’Primo Grassi’. In questi giorni di scambio di auguri, gli imprenditori turistici associati alla Cooperativa stabilimenti balneari e ad Adac Federalberghi, hanno deciso di incontrarsi per degustare biscotti e vino dolce, per poi vedere il film Napoleon, una delle pellicole più apprezzate dagli appassionati. Nei giorni successivi Napoleon lo potranno vedere tutti.