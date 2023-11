Albergatori, ecco manifesto sul turismo

L’associazione degli albergatori ha redatto un suo documento sul turismo che presenterà in un incontro pubblico per illustrare il ’Manifesto Adac per il turismo a Cesenatico ed in Romagna’. L’appuntamento è giovedì 16 alle 15, nella sala convegni intitolata al mitico conte Antonio Rognoni al Palazzo del turismo. L’associazione Adac Federalberghi con il presidente Leandro Pasini presenterà il rapporto elaborato sul turismo a Cesenatico e in Romagna. Un manifesto che contiene le linee guida per aprire un confronto su temi centrali.