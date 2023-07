Albergatori in difficoltà, Mauro Agostini sull'accordo siglato a Cesenatico

Gli albergatori sono la categoria che soffre di più la carenza di personale nella stagione turistica estiva e Mauro Agostini, consulente del lavoro di Adac Federalberghi, dà grande importanza all’accordo siglato a Cesenatico con il coinvolgimento di tutti fli attori del settore. "Chiudiamo un percorso – osserva Mauro Agostini – dopo due anni di dialogo fra associazioni e sindacati, dove una volta superate le diffidenze, entrambe le parti sono giunte alla conclusione che i datori di lavoro da soli non possono risolvere il problema. L’ingresso dell’Agenzia per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna e dei Centri per l’impiego è fondamentale".

Un problema molto sentito e che si riflette sull’attrattività del settore turistico per i lavoratori, è la mancanza di posti letto da offrire ai dipendenti.

Leandro Pasini, presidente di Adac, chiede aiuti anche a Comuni, Province e Regione: "Abbiamo bisogno di camere per il personale e non ne abbiamo, per questo dobbiamo avere la possibilità di riqualificare i sottotetti, mettendoli a disposizione dei lavoratori con tutti i servizi".

g.m.