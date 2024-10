Albergatori, Maini sarà il nuovo presidente

Gli albergatori di Cesenatico si riuniscono in assemblea per eleggere il nuovo presidente e i componenti del consiglio direttivo, a cui spetterà il compito di guidare l’associazione Adac Federalberghi per tre anni, sino al 2027. L’appuntamento è lunedì sera alle 20.30, nella sala convegni del Museo della Marineria, dove sono chiamati i 230 imprenditori che sono iscritti all’associazione, su circa 300 strutture ricettive presenti sul territorio. Leandro Pasini, titolare degli hotel Stacchini, Foglieri e Bella Zurigo, non si ricandida e quindi non sarà più il presidente. Al suo posto ci sarà Alfonso Maini, il quale è titolare dell’Hotel Lalla, da tre anni ricopre la carica di vicepresidente e tesoriere dell’Adac e prima ancora, nel mandato dell’ex presidente Giancarlo Barocci, ricopriva l’incarico di tesoriere e di presidente del consorzio Cesenatico Holidays.

Maini è l’unico candidato, conosce bene l’associazione e la sua nomina dovrebbe dare continuità al direttivo. L’assemblea elettiva è un momento importante, dove si farà una sintesi del lavoro svolto dal consiglio uscente nel triennio 2021-2024 e si indicheranno le linee programmatiche per il futuro. Il presidente uscente Leandro Pasini presenterà una relazione riguardante l’operato di questo mandato, di cui anticipa alcuni aspetti: "Abbiamo compiuto una svolta importante sia dal punto di vista della comunicazione, del rapporto con le altre categorie, con le varie istituzioni e soprattutto lasciamo un’associazione sana e ricca di progetti. Sarà compito del nuovo consiglio consolidare tutto il lavoro svolto fino ad ora e dare un segno di continuità".

Il consiglio uscente è formato dal presidente Leandro Pasini, dai vicepresidenti Alfonso Maini e Vanessa Gentili, proprietaria dell’Hotel Iride e presidente del consorzio Alberghi Tipici; i consiglieri Andrea Godoli del Grand Hotel Cesenatico, Alessandra Senni (Hotel Souvenir), Mauro Mamini (Hotel New Castle), Giovanni Dalmo (Hotel Roxy), Filippo Torres dell’Hotel Renzo e presidente dei Giovani Albergatori Adac, Carlo Duca dell’Hotel Letizia a Cesena; Chiara Malvini dell’Hotel Apollo, Silvia Pasolini dell’Hotel Lungomare, Marina Manuzzi dell’Hotel Excelsior (è la figlia di Giovanni Manuzzi, storico albergatore e consigliere Adac ai tempi del compianto presidente Guerrino Gardini), William Brighi dell’Hotel Elisabetta, Stefania Farabegoli dell’Hotel Beau Soleil e nipote del presidente onorario dell’Adac Dante Del Vecchio, e Ivano Biondi dell’ Hotel Wivien in passato vicepresidente.

Dopo l’assemblea elettiva il nuovo consiglio direttivo di Adac Federalberghi si riunirà per definire le altre cariche, completando lo scacchiere degli albergatori e delle albergatrici che guideranno l’associazione. I candidati per il nuovo consiglio direttivo dell’Adac sono i seguenti, distinti per i quartieri: per Cesenatico centro Giovanni Comandini, Giovanni Dalmo, Andrea Falzaresi, Paolo Schenetti, e Riccardo Severi; per Villamarina William Brighi, Marina Manuzzi, Leandro Pasini e Silvia Pasolini; per Valverde Chiara Malvini e Federico Montevecchi; per Ponente Carlo Duca e Marco Farneti; per Zadina Filippo Torres e per l’area dell’intero comune ci sono otto candidature, di cui sei presenti anche nei quartieri, più quelle di Stefania Farabegoli e Vanessa Gentili.

Giacomo Mascellani