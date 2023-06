Albergatori, secondo giorno di incontri

Oggi seconda giornata del Meeting nazionale dei Giovani albergatori, organizzato a Cesenatico e a Riccione. Gli operatori turistici under 40 si ritroveranno al Grand Hotel da Vinci, dove è in programma una colazione con attività di formazione a cura di Gp Studios. Ieri i giovani albergatori si sono visti al Museo della Marineria, dove hanno incontrato le autorità ed il sindaco Matteo Gozzoli, per poi recarsi al Cala Romeo per delle attività di team building. Il principale obiettivo è essere aggiornati.