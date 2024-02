Albergatori, turisti per un giorno. Alla scoperta del nostro entroterra Il Comune di Sogliano al Rubicone ha organizzato un Educational Tour per 18 albergatori provenienti da Cesenatico e dalla Riviera Romagnola, per far scoprire loro le bellezze paesaggistiche, culturali e gastronomiche del territorio. Gli albergatori hanno potuto gustare il Formaggio di Fossa e assistere alla realizzazione delle Teglie in terracotta per la piadina. La collaborazione tra il Comune e ADAC Federalberghi Cesenatico continuerà.