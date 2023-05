’Alberghi Green’ con i giovani di Adac

di Giacomo Mascellani

Sono i Giovani albergatori di Adac a dare il via al progetto pilota ’Alberghi green’, per misurare la sostenibilità e l’economia circolare delle strutture ricettive. A Cesenatico si è formato il Comitato guida dell’iniziativa, nata da una proposta di HeraLab e portata avanti dal Comune, Hera e Adac Federalberghi. Gli albergatori under 40 si sono impegnati per creare un sistema, unico a livello nazionale, per testare le performance ambientali in base a precisi parametri. I membri del Comitato, individuati dai tre partner, hanno il compito di sviluppare le attività, monitorarne l’esecuzione, i tempi e condividerne i risultati con residenti, turisti e istituzioni.

’Alberghi green’ ha lo scopo di creare una rete di alberghi che abbiano a cuore l’ambiente, la sostenibilità e l’economia circolare, in nome della green economy. L’elemento di novità del progetto pilota, che durerà fino al 31 dicembre, è rappresentato dalla misurazione delle performance degli aderenti alla rete green, grazie all’individuazione di parametri di riferimento per valutarne il comportamento sostenibile. Hera fornirà il proprio contributo con il know-how in tema di monitoraggio dei dati, consigli sui consumi a minor impatto ambientale, proposte di miglioramento dei comportamenti secondo le priorità indicate dall’Agenda Onu 2030, con particolare riguardo al perseguimento della neutralità di carbonio, alla rigenerazione delle risorse, alla resilienza e all’innovazione.

Questi parametri, che saranno perfezionati e adottati prima dell’avvio della stagione turistica, partono dal primo standard nazionale in grado di fornire un metodo di misurazione uniforme e coerente della circolarità, che si basa su una serie di indicatori, una parte dei quali fa riferimento ai servizi di energia, acqua e rifiuti.

I primi a partire sono 20 hotel, gran parte dei quali aderenti ai Giovani albergatori. L’iniziativa si svilupperà in tre fasi e si partirà dall’analisi degli indicatori di prestazione (Kpi), previsti dalla normativa per valutarne la declinazione al mondo alberghiero, con l’individuazione di comportamenti utili a migliorare il livello di sostenibilità e circolarità. Successivamente sarà avviato il monitoraggio dei parametri relativi ai servizi di Hera, procedendo ad individuare dei punti di riferimento e gli obiettivi di miglioramento. Infine verrà definita la modalità con cui comunicare a clienti e albergatori quali siano gli impegni presi e gli obiettivi raggiunti dalle strutture ricettive in termini di sostenibilità ed economia circolare. Il Comitato guida individuerà anche le iniziative di promozione, coinvolgendo altri enti ed istituzioni.