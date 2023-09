Alberghi green, la sostenibilità avanza

A Cesenatico si sta concludendo la prima fase dell’iniziativa ‘Alberghi green’, con una campagna del progetto che misura sostenibilità ed economia circolare nelle attività turistiche.

Questa estate per la prima volta è stato distribuito materiale informativo e avviata una campagna social con dei video emozionali, per promuovere un’iniziativa proposta da HeraLab e portata avanti dal Comune di Cesenatico, Hera e Adac Federalberghi A questo progetto pilota hanno aderito una ventina di hotel, con l’obiettivo preciso di realizzare un modello di riferimento, per poi estenderlo successivamente ad altri alberghi e anche in altri territori, una volta individuato e messo a punto il format efficace.

L’elemento di novità, che rende unica l’iniziativa è rappresentato dalla misurazione delle performance degli aderenti alla rete green grazie all’individuazione di parametri di riferimento per valutarne il comportamento sostenibile.

Questi parametri, che sono stati perfezionati e adottati nell’ambito di una serie di incontri di confronto con gli alberghi aderenti al progetto, partono dal primo standard nazionale in grado di fornire un metodo di misurazione uniforme e coerente della circolarità di un’organizzazione, la UniTs 11820:2022, che si basa su un set di indicatori, una parte dei quali fa riferimento ai servizi che fornisce la multiutility, che sono energia, acqua e rifiuti.

Ad inizio estate sia Adac Federalberghi che Adac Giovani sono partiti con molta convinzione, in quanto oggi tre turisti su quattro danno grande importanza alla sostenibilità ambientale ed i tour operator digitali come Booking, Tripadvisor e Google, sono molto sensibili a questo tema.

g.m.