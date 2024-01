Alberi abbattuti a palazzo Roverella: "Attentato al patrimonio verde, nostri amministratori insensibili"

Dopo aver denunciato il fatto nei giorni scorsi, il capogruppo consiliare di cesena Siamo Noi Denis Parise torna alla carica contro l’abbattimento di alberi nella cortile del palazzo Roverella dove sono stati avviati i lavori per la rigenerazione dell’edificio. "Il taglio degli alberi nelle parti comuni del complesso edilizio è solo l’ultimo sfregio ai monumenti verdi, alle piante più belle e importanti della nostra città. Dalle immagini fotografiche consultate, si intuisce che sono stati tagliati alberi di una importante dimensione, forse esemplari di tasso (taxus bBaccata) alberi perenni che nel nostro caso si rilevano essere particolarmente importanti per la loro età, qualità e valore. A giudicare dalle dimensioni dei tronchi sezionati, gli esemplari tagliati dovevano avere una età importante tenuto conto che il tasso è un albero dalla crescita particolarmente lenta".

"Ciò che mi ha spinto a scrivere questa lettera – aggiunge Parise – un vero e proprio grido di dolore è il non capacitarsi di come queste cose possano accadere in città senza che nessuno fornisca una motivazione valida o una giustificazione.Per questo intervento edilizio, da più parti fu garantita la volontà di eseguire i lavori previsti nel rispetto e salvaguardando le dotazioni verdi dei luoghi, invece non appena cantierati i luoghi, si è dato corso al taglio degli alberi, probabilmente con il consenso della soprintendenza ai Beni ambientali e paesaggistici o delle amministrazioni competenti".

"Tenuto conto che il progetto riguarda in massima parte opere edili interne, e solo in piccola parte opere di sistemazione esterna – insiste Parise – un impianto del cantiere diversamente concepito avrebbe potuto salvare gli alberi senza compromettere l’esecuzione dei lavori e il loro cronoprogramma. Protesi nel realizzare il nuovo a tutti i costi e in fretta, non si tiene in alcun conto della memoria del passato né degli affetti delle persone: quelle piante potevano continuare ad assolvere la loro funzione ornamentale e offrire ombra in quei luoghi roventi e invivibili sotto il sole estivo. I giova n politici che siedono in consiglio comunale ed il nostro giovane sindaco replicheranno alle mie critiche e lamentele per il taglio degli alberi dichiarandosi disponibili a ripiantarne nuovi, ma a me e immagino a molti altri stavano bene quelli che c’erano e. Già cinquantenne, non potrò più contemplare esemplari così maestosi nel cortile dell’ex complesso Roverella, né li vedranno le giovani generazioni. Mi domando se sia un valore fare carriera velocemente, dichiararsi giovani e nuovi se poi non si sa dedicare parte del proprio tempo a conoscere e ad apprendere i valori posti alla base del nostro essere umani che ci devono rendere partecipi di un rapporto stretto e indissolubile con la natura".