Alberi abbattuti lungo il Savio: "Il Comune ha il dovere di vigilare"

Nicoletta Bettini, a nome del "Gruppo Savio" (in difesa dell’ecosistema fluviale), indirizza una lettera aperta al sindaco Lattuca, ponendo nel contempo, all’attenzione di tutti i cittadini la vicenda del 21 dicembre scorso, nell’area Ca’ Bianchi, che ha visto l’abbattimento di un gran numero di piante sane lungo l’argine del fiume.

Nella circostanza, nella zona si era radunata una piccola folla eterogenea impotente "davanti - così si afferma nella missiva - ad operai di una ditta che si occupa normalmente di realizzazione di strade e opere in cemento armato, alla guida di pesanti cingolati che segavano parecchi tronchi a raso, risparmiandone non si sa con quale criterio altri isolati, e distruggendo completamente il sottobosco e l’habitat di tanti animali: un patrimonio boschivo di 50 anni di vita e sul quale era stato investito come bene comune".

"Anche se il fiume è competenza della Regione, penso – osserva Bettini - che gli amministratori locali abbiano il compito di vigilare e tutelare l’interesse della comunità. Peraltro, nell’area interessata ci sono ancora grossi tronchi tagliati da asportare. Con le piogge intense di tre settimane fa, gli abitati di via Roversano si sono allagati, non a causa degli alberi ma delle fogne mal gestite. A nostro avviso sarebbe stato sufficiente fare prevenzione in modo mirato e rimuovere gli ostacoli che avrebbero potuto determinare ostruzioni al deflusso e lasciare in sede piante sane e robuste, in particolare quelle poste sull’argine divenuto ‘pista ciclabile’ che assicuravano una tenuta stabile al terreno. Invece cosi esso sarà soggetto a dilavamento con altre conseguenze per l’alveo del fiume".

La missiva prosegue: "Sappiamo inoltre che i nostri ponti si accalcano, rami secchi, ma anche lamiere, tubi ed altri scarti sui quali non viene sollevato lo stesso allarmismo. Anche in questo senso andrebbe fatta prevenzione".

Il Gruppo Savio conclude "rassicurando" il sindaco che, da parte sua, l’attenzione alla salvaguardia del territorio non verrà mai meno, auspicando di avere il sindaco Lattuca al proprio fianco.

Raffaella Candoli