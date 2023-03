"Alberi abbattuti senza ragione lungo il torrente Borello"

Troppi alberi abbattuti senza valide ragioni lungo le sponde del torrente Borello. La sezione provinciale del Wwf ha inviato una nota firmata dalla presidente Chiara Bocchini e dall’attivista Ivano Togni nella quale chiede alla Regione di interrompere gli interventi in corso di realizzazione tra l’omonima frazione cesenate e il borgo di Piavola. Il Wwf lamenta un taglio a raso di centinaia di piante, per alcune decine di metri quadrati. "Il bosco ripariale in questione – si legge nella nota -, sebbene già ridotto ai minimi termini, è costituito prevalentemente da specie arboree autoctone, che ospitano una nutrita rappresentanza di specie animali anche rare e tutelate dalle leggi nazionali e comunitarie. Bisogna infatti considerare la funzione di rifugio e corridoio biologico che questo ecosistema boschivo svolge, ma che rischia ora di essere ulteriormente distrutto a monte, nel suo tratto più ricco e interessante. Tutti i corsi d’acqua naturali, hanno infatti bisogno di una fascia protettiva di vegetazione che ne difenda le sponde dall’erosione, e se proprio occorre consolidare il basamento di un tratto stradale, si possono realizzare opere di sostegno meno invasive". La Regione ha replicato che l’intervento consiste nel ripristino di una erosione della sponda che sta intaccando il muro di sostegno della attigua strada provinciale: "L’intervento – è l’argomentazione fornita - non è procrastinabile in quanto il progredire dell’erosione potrebbe portare allo scalzamento del muro stesso. Le lavorazioni previste consistono nella realizzazione di una difesa in massi ciclopici di pietra naturale cementati e nella ricostruzione della golena con materiale reperibile nell’ambito del cantiere". La manutenzione del corso d’acqua proseguirà da Borgo delle Rose alla località Piavola, dove è previsto un altro intervento per la realizzazione di un tratto di argine a difesa dell’abitato e del plesso scolastico. In questo tratto verrà eseguito il taglio selettivo delle alberature.

Luca Ravaglia