Alberi e uomini, relazioni preziose. L’evento in diretta con gli esperti

Gli alberi hanno fatto fluire il loro vitale respiro in 10 ore di diretta (gratuita), durante l’evento online che ha offerto oltre 20 autorevoli interventi, fra cui quello di Franco Berrino, Selene Callon Williams, Erica Francesca Poli, Fernando Piterà. Una coinvolgente iniziativa, dal titolo "Alberi 2023: Il respiro della terra", promossa da Remedia di Quarto di Sarsina e Macrolibrarsi-Alternativa Naturale di Cesena, che ha anche una propria struttura, "La Fattoria dell’Autosufficienza", realizzata in bioarchitettura, situata a Paganico di Bagno di Romagna. "Una giornata interamente dedicata agli alberi – dicono i promotori dell’evento – alla relazione tra noi e loro, a questo scambio di respiri indispensabile per la salvezza del mondo intero".

L’iniziativa online ha visto anche l’intervento, sul tema"Una vita con le piante", di Pier Luigi Ricci di Bagno di Romagna, da oltre 40 anni guida ambientale escursionistica. Altri interventi quelli di Lucilla Satanassi e Hubert Bosch, ideatori e fondatori della splendida oasi-giardino Remedia, situata fra i monti sarsinati di Quarto. Inoltre, Giulia Sama de "La Fattoria dell’Autosufficienza" ha illustrato "I benefici dell’andar per boschi". Per Info: macrogo.to/alberi2023.

g.m.