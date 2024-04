Alberi tagliati alla Sacim: "Il responsabile dovrà ripiantarne il doppio"

Gli alberi tagliati "per errore" nell’area Sacim tra le vie San Cristoforo e San Giuseppe dovranno essere ripiantati in numero doppio del’originale. E’ quanto emerge dalla risposta dell’amministrazione comunale a un’interpellanza presentata dal consigliere comunale di Cesena Siamo Noi, Denis Parise. Il caso è nato dal taglio da parte di un privato di 26 aceri campestri ramificati di circa 15 anni di vita in via San Cristoforo che, da rassicurazione del Comune, avrebbero dovuti essere ripiantati. Ad oggi, però, di quelle piantumazioni non vi è traccia, evidenzia Cesena Siamo Noi in una nota.

Così il consigliere Parise ha interrogato sindaco e giunta per conoscere i dettagli della vicenda e, trattandosi del taglio non autorizzato di 26 alberi pubblici, aveva chiesto se l’ente pubblico avesse ‘stimato il danno subito (danno erariale)’ e se avesse ‘intrapreso una azione giudiziaria-amministrativa nei confronti di chi ha compiuto il fatto’. La risposta di Castorri, seppur tardiva, chiarisce in ogni caso alcuni aspetti della vicenda: "Chi ha tagliato quei 25 alberi - si legge nella replica del vicesindaco - provvederà a suo carico alla piantumazione di due alberi di almeno 2,5/3 metri di altezza per ogni albero tagliato garantendo, per almeno tre anni, l’attecchimento dei 50 alberi attraverso una fidejussione di 800 euro per ogni albero (per un totale di 40mila euro). L’Ente Pubblico ha tuttavia escluso il rilievo penale della vicenda che - ha spiegato nella nota Castorri - sussiste solo nel caso in cui l’attività sia strumentale ad un reato edilizio".

"Benché la risposta sia arrivata, seppur oltre i termini di legge - controbatte Parisi - porterò ugualmente questa interpellanza nel prossimo consiglio comunale. Lo farò per comprendere alcuni aspetti che nella lettera non sono chiariti (ad esempio la tipologia di alberi che sarà piantata), ma soprattutto per continuare ad incalzare l’amministrazione su una vicenda che doveva già essere risolta e che, invece, dopo sei mesi, è ancora incagliata negli uffici".

re.ce.