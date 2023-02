Cesena, la denuncia del Wwf: “Centinaia piante tagliate lungo il Borello: un intervento ingiustificato”

Cesena, le proteste del Wwf per gli alberi tagliati lungo il torrente Borello (Foto Ravaglia)

Cesena, 28 febbraio 2023 – “Sono state tagliate a raso centinaia di piante sulle sponde dei nostri corsi d’acqua senza motivo”. Inizia così la denuncia appello di Chiara Bocchini, presidente del Wwf Forlì-Cesena e di Ivano Togni, attivista dell’associazione. “Ancora una volta come nelle passate peggiori occasioni – scrivono –, ci troviamo a biasimare un intervento che riteniamo del tutto ingiustificato. Nell’occasione si sta facendo letteralmente a pezzi tutto il bosco ripariale relitto presente lungo il Borello a monte dell’omonima frazione del Comune di Cesena, che per ora interessa un tratto di circa 200-300 metri”.

"Al momento il danno ambientale è costituito da una sorta di taglio a raso, di centinaia di piante, per alcune decine di metri quadrati che, pur non essendo all’interno di un Parco o una Riserva Naturale, non appare tuttavia di minore entità. Il bosco in questione, sebbene già ridotto ai minimi termini, è costituito infatti prevalentemente da specie arboree autoctone che ospitano una nutrita rappresentanza di specie animali di vertebrati e invertebrati, anche rare e tutelate dalle leggi nazionali e comunitarie.

"Bisogna considerare la funzione di rifugio e corridoio biologico che questo ecosistema boschivo svolge – scrivono ancora -, ma che rischia ora di essere ulteriormente distrutto a monte, nel suo tratto più ricco e interessante. Tutti i corsi d’acqua naturali, hanno infatti bisogno di una fascia protettiva di vegetazione che ne difenda le sponde dall’erosione, e se proprio occorre consolidare il basamento di un tratto stradale, si possono realizzare opere di sostegno puntuali e meno invasive, che non comportino insomma un simile sfacelo di vegetazione e di organismi animali. Certamente molti di essi ancora in fase quiescente invernale sono già andati distrutti insieme ai loro rifugi (insetti terricoli, rettili, anfibi ecc), mentre gli uccelli già indaffarati nella individuazione dei nidi dovranno ora trasferirsi altrove”.

"E anche se, come descritto nel cartello della Regione, il tutto appare motivato da ragioni di “sicurezza e di prevenzione del dissesto idrogeologico”, questo non convince affatto e non giustifica a nostro parere, un simile intervento. Nel tratto interessato di poco più di 5 chilometri fra Borello e Piavola, il torrente rimane infatti con il suo bellissimo bosco, ben al di sotto della strada provinciale, avvicinandosi a questa per un tratto di soli 500 metri circa, attraverso zone agricole sufficientemente estese, dove tutt’al più per laminare eventuali piene si potrebbe ricavare una piccola cassa d’espansione”.

"Appare peraltro ingiustificata’ la motivazione della ‘prevenzione del dissesto”, quando un simile disboscamento e i movimenti di terreno sulle sponde, possono pure, favorire, semmai il rischio di futuri cedimenti/smottamenti degli argini, con conseguente aumento del rischio alluvionale, determinato dai maggiori volumi di fango e di altro materiale solido non più trattenuto dalla vegetazione, che saranno trasportati nell’acqua di eventuali piene. A latere di questa triste vicenda, si deve pure constatare che non sembrano invece “nuocere” alla sicurezza idraulica, le invasioni della fascia demaniale realizzate anni addietro, come i guadi di tubi in alveo o qualche orto con capanni e teloni di plastica, tant’è che nonostante la “tabula rasa” di vegetazione, queste restano tutt’ora indenni sul luogo.

"Se poi ci fossero altre particolari ragioni addotte dal Servizio tecnico di bacino o dalla protezione civile, non é dato a sapersi, visto che nessuno ha pensato di informarci”.