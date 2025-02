Alcol al volante e droga. Due denunciati e sette ‘segnalati’

Due persone denunciate e sette segnalate per possesso di stupefacenti e guida in stato di ebbrezza. E’ il risultato dell’attività della Compagnia Carabinieri di Cesena che, nello scorso fine settimana, oltre ai normali servizi di prevenzione svolti quotidianamente, ha predisposto una capillare attività di controllo straordinaria sul territorio.

Sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Forlì due automobilisti: il primo per guida in stato di ebbrezza alcolica, poiché controllato alla guida della sua autovettura con un tasso alcolemico superiore a 1,74 g/l mentre il secondo per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti con rifiuto dell’accertamento poiché, controllato alla guida di un’autovettura, in compagnia di un conoscente trovato in possesso di circa 6 grammi di hashish, e, apparendo in evidente stato di alterazione da verosimile assunzione di sostanze, ha rifiutato il previsto accertamento. In entrambi i casi le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione, a cura della Prefettura di Forlì, e i veicoli affidati a persona idonea alla guida.

Nel corso dei controlli, durante i quali sono stati identificate numerose persone, giovani e meno giovani, in aree più a rischio per i fenomeni perseguiti, sono state sanzionate amministrativamente altre sette persone. Due automobilisti, sempre per guida in stato di ebbrezza, ma con tassi inferiori alla soglia penale per la quale sarebbe prevista la denuncia e che, oltre alla segnalazione alla Prefettura di Forlì per la sospensione del titolo, ha comportato l’affidamento del veicolo a persone idonee alla guida.

Cinque giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena per uso personale di sostanze stupefacenti, con il sequestro amministrativo di alcuni grammi di cocaina, hashish e marijuana.

Ermanno Pasolini