Marche, toto-giunta

Alessandro Caporaletti
Marche, toto-giunta
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Corteo FlotillaScontri BolognaSciopero 3 ottobreSub mortoGiunta MarcheGiro dell'Emilia
Acquista il giornale
CronacaAlcol, droga e gioco d’azzardo. Crescono le forme di dipendenza, dramma per centinaia di famiglie
3 ott 2025
ELIDE GIORDANI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Alcol, droga e gioco d’azzardo. Crescono le forme di dipendenza, dramma per centinaia di famiglie

Alcol, droga e gioco d’azzardo. Crescono le forme di dipendenza, dramma per centinaia di famiglie

Un ciclo di proiezioni promosso dagli Alcolisti anonimi rilancia l’attenzione sulle problematiche che investono aspetti psichiatrici, relazionali ed economici. Coinvolti esperti e operatori.

La presentazione dell’iniziativa

La presentazione dell’iniziativa

Hanno storie drammatiche alle spalle, i volontari dell’Acat (Associazione Club Alcolisti in trattamento). Per questo Ivano e Cristina si commuovono quando portano testimonianze a viso aperto del loro impegno al servizio di almeno 150 famiglie romagnole (e 300 soggetti) finite nel gorgo di qualche tragica dipendenza, che non destabilizza solo i singoli che ne sono vittime, ma l’intero contesto familiare. Alcol, droga, gioco patologico a cui si legano spesso problematiche di natura psichiatrica ed economica sono, anche, i temi riflessi in un beve ciclo di proiezioni che va sotto al titolo di "Itinerando", sostenuto dal Dipartimento di Salute Mentale e Servizio Dipendenze Patologiche di Cesena e Forlì e patrocinato dal Comune di Cesena. La serie proposta da Acat - che inizia sabato 4 e termina il 29 novembre - come annuncia il titolo, è mobile tra varie località romagnole, da San Piero in Bagno (sabato 4), a Civitella (sabato 11), Mercato Saraceno (sabato 25), Forlì (sabato 15 novembre), Meldola (sabato 22 novembre) e Cesena, cinema Eliseo (sabato 29 novembre). Secondo una formula collaudata, poiché come evidenzia il dottor Michele Sanza, direttore Dipartimento di Salute Mentale, "il cinema e l’arte in generale sono strumenti per ampliare la conoscenza di se stessi e del contesto in cui siamo calati", ogni pellicola focalizza un tema: l’adolescenza e l’abuso di sostanze, il bullismo e il suicidio, il gioco d’azzardo, i disturbi alimentari, l’identità di genere, la dipendenza da alcol". Questo è il tema dell’ultimo appuntamento ma è da lì che è partita l’attività dell’Acat anche se ora si apre ai disagi a tutto campo.

"In occasione di ogni proiezione - aggiunge la dottoressa Lidia Agostini, psicologa e psicoanalista dell’Asl Romagna - c’è il coinvolgimento di esperti ed operatori del settore che guidano la lettura dei sentimenti più intimi, che in un gioco di specchi vanno dalla realtà alla pellicola e viceversa". Una realtà che, secondo i dati forniti dal dottor Michele Sanza, porta in carico al suo Dipartimento circa 700 persone tra Forlì e Cesena. Di questi almeno 210 sono preda dell’alcol, poco più di 40 i cosiddetti ludopatici, mentre resta la maggioranza chi è caduto nel gorgo dell’abuso di sostanze stupefacenti. "Ma spesso - precisa Michele Sanza - assistiamo a problematiche miste e alla transizione tra una dipendenza e l’altra. I giocatori patologici ad esempio sono spesso consumatori di cocaina e eroina". E poi c’è tutto il sommerso, sfuggente e per questo anche più problematico. L’iniziativa è inserita nell’ambito della "Settimana della Salute Mentale 2025"(dal 5 al 20 ottobre con una moltitudine di iniziative tra Forlì e Cesena) "che - evidenzia il dottor Sanza - mira anche a riaffermare l’unità dell’essere umano nella sua composizione di corpo e psiche poiché non esiste benessere se uno dei due soffre". In chiusura l’apprezzamento dell’assessora Carmelina Labruzzo per la quale un’associazione come Acat è "una liana a cui aggrapparsi" nelle situazioni di difficoltà delle famiglie. "Siamo come la neve - conclude la volontaria Cristina - entriamo con lievità all’interno delle famiglie, non abbiamo bisogno di fare rumore per dimostrare che esistiamo".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Salute mentale