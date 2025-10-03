Alcol, droga e gioco d’azzardo. Crescono le forme di dipendenza, dramma per centinaia di famiglie

Hanno storie drammatiche alle spalle, i volontari dell’Acat (Associazione Club Alcolisti in trattamento). Per questo Ivano e Cristina si commuovono quando portano testimonianze a viso aperto del loro impegno al servizio di almeno 150 famiglie romagnole (e 300 soggetti) finite nel gorgo di qualche tragica dipendenza, che non destabilizza solo i singoli che ne sono vittime, ma l’intero contesto familiare. Alcol, droga, gioco patologico a cui si legano spesso problematiche di natura psichiatrica ed economica sono, anche, i temi riflessi in un beve ciclo di proiezioni che va sotto al titolo di "Itinerando", sostenuto dal Dipartimento di Salute Mentale e Servizio Dipendenze Patologiche di Cesena e Forlì e patrocinato dal Comune di Cesena. La serie proposta da Acat - che inizia sabato 4 e termina il 29 novembre - come annuncia il titolo, è mobile tra varie località romagnole, da San Piero in Bagno (sabato 4), a Civitella (sabato 11), Mercato Saraceno (sabato 25), Forlì (sabato 15 novembre), Meldola (sabato 22 novembre) e Cesena, cinema Eliseo (sabato 29 novembre). Secondo una formula collaudata, poiché come evidenzia il dottor Michele Sanza, direttore Dipartimento di Salute Mentale, "il cinema e l’arte in generale sono strumenti per ampliare la conoscenza di se stessi e del contesto in cui siamo calati", ogni pellicola focalizza un tema: l’adolescenza e l’abuso di sostanze, il bullismo e il suicidio, il gioco d’azzardo, i disturbi alimentari, l’identità di genere, la dipendenza da alcol". Questo è il tema dell’ultimo appuntamento ma è da lì che è partita l’attività dell’Acat anche se ora si apre ai disagi a tutto campo.

"In occasione di ogni proiezione - aggiunge la dottoressa Lidia Agostini, psicologa e psicoanalista dell’Asl Romagna - c’è il coinvolgimento di esperti ed operatori del settore che guidano la lettura dei sentimenti più intimi, che in un gioco di specchi vanno dalla realtà alla pellicola e viceversa". Una realtà che, secondo i dati forniti dal dottor Michele Sanza, porta in carico al suo Dipartimento circa 700 persone tra Forlì e Cesena. Di questi almeno 210 sono preda dell’alcol, poco più di 40 i cosiddetti ludopatici, mentre resta la maggioranza chi è caduto nel gorgo dell’abuso di sostanze stupefacenti. "Ma spesso - precisa Michele Sanza - assistiamo a problematiche miste e alla transizione tra una dipendenza e l’altra. I giocatori patologici ad esempio sono spesso consumatori di cocaina e eroina". E poi c’è tutto il sommerso, sfuggente e per questo anche più problematico. L’iniziativa è inserita nell’ambito della "Settimana della Salute Mentale 2025"(dal 5 al 20 ottobre con una moltitudine di iniziative tra Forlì e Cesena) "che - evidenzia il dottor Sanza - mira anche a riaffermare l’unità dell’essere umano nella sua composizione di corpo e psiche poiché non esiste benessere se uno dei due soffre". In chiusura l’apprezzamento dell’assessora Carmelina Labruzzo per la quale un’associazione come Acat è "una liana a cui aggrapparsi" nelle situazioni di difficoltà delle famiglie. "Siamo come la neve - conclude la volontaria Cristina - entriamo con lievità all’interno delle famiglie, non abbiamo bisogno di fare rumore per dimostrare che esistiamo".