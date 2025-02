Alcolismo, emergenza tra i giovani: “È terribile, ma se ne può uscire”

Cesena, 1 febbraio 2025 – Un nome e nient’altro, una voce giovane al telefono, parole che distillano la tragedia di una vita benché l’anagrafe evidenzi come sia ancora tutta da vivere. L’espressione si può solo immaginare mentre afferma di far parte dell’Associazione Alcolisti Anonimi.

Simone, come sei finito nella trappola dell’abuso di alcol?

“Le mie prime sbornie le ho avute a 12/13 anni, ora ne ho 27. Vorrei dire che mi ha trascinato un contesto tossico ma non è del tutto esatto anche se bevevano il compagno di mia madre e lei stessa. Ma ciò non ha impedito loro di fare una vita normale, ossia di lavorare e di affrontare gli squilibri mentali a cui ti porta l’abuso. Io ero troppo giovane e se ho cominciato quasi per gioco la dipendenza poi me la sono portata fino a non molto tempo fa, accomunata dall’uso di altre sostanze”.

Come facevi trovare alcol disponibile così giovane?

“Non è per niente difficile. Anzi, può apparire incredibile quanto alcol ci sia in giro. Nel culmine della dipendenza, mescolando alcol e droga, ci sono finito intorno ai 16/17 anni. Ho affrontato coma etilici, svenimenti,e un caos mentale che non si può spiegare. Ma c’era qualcosa in me che andava annullato con il bicchiere: la timidezza, le insicurezze, il senso di inferiorità. Solo comincio a conoscere me stesso. Prima o ero anestetizzato o non ci capivo niente”.

Come sei arrivato a far parte degli alcolisti anonimi?

“E’ stato attraverso un lungo percorso. A 18 anni mi hanno portato in una clinica per disintossicarmi e sono stato per tre anni in una comunità terapeutica, ma posso ammettere guardando indietro che non mi sono mai impegnato realmente a smettere. Da lì ci sono stati altri tentativi. Tutti falliti. Fino a quando dalla struttura di recupero, tre anni fa, non mi hanno indirizzato agli Alcolisti Anonimi. Ma all’inizio ci sono andato semplicemente per non continuare a farmi rompere le scatole”.

La scuola, la famiglia, non ti hanno aiutato?

“La famiglia no, e ciò è dipeso un po’ anche dal mio carattere. Non sempre si beve perché c’è alcol nel contesto in cui si vive. Dipende da quello che hai dentro. Non è che ci caschi dentro per caso. Ognuno di noi trova nell’alcol quello che cerca”.

Non hai avuto storie sentimentali che ti abbiano indirizzato altrove?

“No. La ragazza con la quale sono stato per quattro anni percorreva la mia stessa strada. E’ difficile, quando ci sei dentro, rendersi conto del vortice in cui sei immerso. Ora so che l’abuso di alcol è la peggiore tra tutte le dipendenze”.

Oggi come stai?

“E’ da un anno e qualche mese che sono ‘pulito’. Ho un lavoro in campo edile. Con gli Alcolisti Anonimi ho cominciato a prendere sul serio, ossia per scelta e non più per costrizione, il mio percorso di recupero, iniziato un giorno in cui ho preso il telefono e ho chiamato un amico del gruppo. Ho preso atto che la mia vita era ingovernabile. Ho accettato di essere impotente davanti all’alcol. Si è acceso qualcosa dentro di me. Nonostante la mia storia sofferta sono stato proprio fortunato. Non so per quale miracolo sono ancora vivo”.

Hai paura di ricaderci?

“Sì, la paura c’è. E’ una paura giusta, però. Vado a ballare, frequento gruppi di ragazzi ma non bevo più. Non scappo dalle situazioni, se sei sincero nel tuo percorso puoi andare dove vuoi”.

Cosa vedi nel tuo futuro?

“Tanto servizio con gli Alcolisti Anonimi per i giovani che come me vivono, o hanno vissuto, questa dipendenza. Poi vorrei continuare a lavorare, avere una famiglia e dei figli”.