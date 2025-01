Alcoltest, assalto alle farmacie. Psicosi al volante per le multe

E’ scattata per gli automobilisti cesenati una vera e propria psicosi da quando le sanzioni del nuovo codice della strada sono diventate più severe. Il nemico, ora, è l’alcol. Si beve meno, ci si trattiene di più dal consumare vino quando si esce con gli amici e prima di mettersi al volante, se possibile, ci si sottopone a un alcol test fai da te. Il timore di multe elevate e del ritiro della patente ha spinto molti automobilisti a cercare soluzioni per controllare il proprio tasso alcolemico prima di mettersi alla guida. Si è scatenata così una vera e propria corsa agli alcol-test fai da te. Le farmacie sono state prese d’assalto e le scorte sono finite in poco tempo. Sono introvabili ormai i kit per la misurazione dell’alcol. La paura dilaga. E questo, in fondo, non è un male se la conseguenza è una guida più attenta, sicura e consapevole.

"Il consumo di alcol è diminuito perché c’è una gran paura – conferma Carlomaria Corelli del locale Doc a Cesenatico – in generale c’è anche un po’ di ignoranza, perché la gente crede che anche bevendo un solo bicchiere di vino si rischino sanzioni, ma non è così. Io ho messo un etilometro a disposizione dei clienti nel mio locale e molti si sottopongono al test prima di andarsene. Molto spesso vince la paura e il cliente non beve o beve poco. Ho fatto la prova con una ragazza che aveva bevuto due calici di vino e l’alcol test segnava 0,20 grammi per litro mentre le sanzioni partono da 0,50. Da metà dicembre ho notato molto terrorismo e disinformazione. Quello che ho visto è che alcuni clienti mi chiedono di portare la bottiglia di vino iniziata a casa perché temono di bere troppo prima di mettersi alla guida".

E se prima si beveva fino a tarda notte, ora gli orari sono cambiati. "Da quando è stata modificata la normativa al codice della strada – spiega Leroy Sacchetti che gestisce il locale Dalì – sono cambiati i nostri orari di lavoro. Non vendiamo meno alcol, ma lo vendiamo in orari diversi. I clienti iniziano a consumare vino, birra o superalcolici alle 5 del pomeriggio e alle 21 sembra che ci sia il coprifuoco, se ne vanno tutti a casa. La gente pensa infatti che i controlli delle forze dell’ordine in strada inizino tardi e quindi è stato anticipato l’orario dell’aperitivo e delle uscite serali. Prima della modifica al codice della strada lavoravamo per lo più dalle 19 all’una di notte. Ho notato che sono anche aumentati i controlli delle forze dell’ordine".

Il nuovo codice della strada ha introdotto sanzioni più severe per chi guida in stato di ebbrezza, con multe che possono arrivare a 6.000 euro e la sospensione della patente fino a due anni. Questo ha spinto gli automobilisti a cercare soluzioni per monitorare il proprio tasso alcolemico prima di mettersi alla guida. "Gli alcoltest in farmacia non si trovano – spiega Pierluigi Grassi, titolare della farmacia Grassi e consigliere di Federfarma – sono finiti anche nei magazzini. Il boom delle richieste c’è stato a dicembre appena è uscita la normativa e poi si è affievolito. Lo richiedono tutti, sia i giovani che i meno giovani, e tante richieste arrivano dai camionisti che rischiano il ritiro della patente. A giorni, comunque, dovrebbero arrivare nuovi alcoltest in farmacia". "Le richieste da noi non sono tantissime – spiegano dalla farmacia Faedi – ma ne siamo sprovvisti e le scorte sono esaurite in tutti i magazzini. Gli alcoltest sono semplici da usare e sono attendibili. I prezzi variano dai 9 euro della confezione da tre test usa e getta, a 30 euro. A breve dovrebbero arrivare anche quelli a batteria che sono riutilizzabili".